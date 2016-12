Hessen 00:15 bis 01:00 Show Bombis Nachtwache D Live TV Merken Wenn im Hessischen Rundfunk die Nacht einkehrt, dann ist seine Zeit gekommen: Jörg Bombach, der wohl beliebteste Moderator der Hessen, macht eine Show ganz nach seinem Geschmack. Frei von allen Programmzwängen und ausgestattet mit dem hr-Universalschlüssel in Gold, kann er hier machen, was er will. Nur logisch, dass sich Bombi als "Studio" darum einen ganz besonderen Platz ausgesucht hat: Er sendet aus der Ostpforte des Hessischen Rundfunks, dem Ort, von dem er seinen geliebten hr vollkommen unter Kontrolle hat. Als Co-Moderator holt sich Bombach den jungen Nachwuchsmoderator Daniel Boschmann dazu. Mit dem goldenen Universalschlüssel verschaffen sich die beiden Moderatoren Zugang zu sonst nicht erreichbaren Räumen des Hessischen Rundfunks. Als Stargast haben sich die beiden Wonneproppen diesmal Désirée Nick eingeladen. Nur zwielichtige Gestalten haben um Mitternacht etwas Besseres vor. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jörg Bombach, Daniel Boschmann Gäste: Gäste: Désirée Nick (Entertainerin) Originaltitel: Bombis Nachtwache