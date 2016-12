Hessen 21:00 bis 21:45 Dokusoap Verrückt nach Meer Mutprobe in Costa Rica D 2016 Untertitel HDTV Merken Während sich Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß und Deckoffizier Christian in Ecuador ganz stilecht einkleiden, wird Reiseleiter Bernd plötzlich von Echsen eingekreist. Der Drachen von Guayaquil: Auch Kapitän Morten Hansen wird umringt und genießt einen großen Auftritt. Für Küchenpraktikantin Elisabeth verläuft der Tag weniger angenehm, sie muss sich auf dem Fischmarkt durch tiefen "Schmodder" kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer