Sturm der Liebe Folge: 2586 D 2016 Als sich Nils den Nacken verspannt, massiert ihn Natascha. Charlotte bekommt das mit und versucht, ihre Eifersucht zu überspielen. Doch wenig später spricht sie ihre Eifersucht offen gegenüber Nils an und er versichert ihr, dass er anders tickt als Friedrich - Oskar erfährt geschockt, dass David mit Philipp befreundet war und hat Angst, dass David der Wahrheit auf die Spur kommt. Als Oskar Tina vorschlägt, nach der Hochzeit in die USA auszuwandern, reagiert Tina befremdet darauf. Nachdem David die Uhr wiedererkannt hat, kann Melli sie nicht mehr verkaufen. Es bedrückt sie, dass Alfons für ihre Unkosten in Sachen Restaurant-Pacht aufkommen muss. Clara will derweil eine öffentliche Party in dem See-Restaurant veranstalten und Eintritt von den Gästen nehmen, um ihre Mutter zu entlasten. Als Clara und William im Zuge der Planungen für die Feier ausgelassen zu einem Song tanzen, genießt William es, ihr nah zu sein. Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Gabriele Kosack, Oliver Philipp