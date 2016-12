MDR 20:15 bis 21:45 Show Jetzt ist die schönste Zeit Mit Maxi Arland im Advent D 2012 Stereo 16:9 Merken Die Adventszeit - die schönste Zeit des Jahres! Kerzenlicht und Pfefferkuchenduft locken besonders die Kinder wieder auf die Weihnachtsmärkte. Die Kleinen schreiben ihre Wunschzettel und stellen neugierige Fragen. Ist denn wirklich Pfeffer im Pfefferkuchen? Wie kommt der Wunschzettel zum Weihnachtsmann? Wie viele Zacken hat der Weihnachtsstern? Oder: Wo gibt es den größten Adventskalender? Maxi Arland ist unterwegs, um diese Fragen zu beantworten. Zum Beispiel in der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz, im Weihnachtswunderland Colmnitz und auf der Festung Königstein. Dabei hat er überraschende Begegnungen. So trifft er sogar eine Waldkönigin, einen Lebkuchenmann und verschiedene Märchenfiguren. Und musikalisch stimmen auf die Adventszeit ein: Stefan Mross, Maria Levin, Gaby Albrecht & Ronny Weiland, die Dorfrocker, Sigrid & Marina, Die Cappuccinos, Kathrin & Peter, Olaf Berger und viele andere. Und auch Maxi Arland selbst lädt singend zum Träumen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Stefan Mross, Maria Levin, Gaby Albrecht, Ronny Weiland, Die Dorfrocker, Sigrid & Marina, Die Cappuccinos, Kathrin & Peter, Olaf Berger Originaltitel: Jetzt ist die schönste Zeit