Geheimnisvolle Tiefsee

Tausende Meter unter der Meeresoberfläche herrschen extreme Bedingungen. Die Tiefsee ist eine Welt der Finsternis, voller unentdeckter Geheimnisse und bizarrer Lebensformen. In dieser Ausgabe von LexiTV geht es um die jüngsten Erkenntnisse der Meeresforscher. Um riskante Tauchgänge in die Dunkelheit, um mysteriöse Vulkanhügel am Grund der Ozeane und um den harten Alltag an Bord eines Forschungsschiffes. Außerdem demonstriert ein Profitaucher in der Sendung die schier unglaublichen Kräfte des Wasserdrucks. Eine faszinierende Reise in die Tiefen der Ozeane, heute bei LexiTV.