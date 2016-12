MDR 12:35 bis 14:00 Abenteuerfilm Tiger der Meere I 1962 2016-12-03 05:15 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kurz nachdem der "Tiger der Meere" - der Kapitän des Piratenschiffs "Santa Maria" - seiner Tochter Consuelo das Schiff übergibt, wird er ermordet. Da man das Messer von Consuelos Freund William bei ihm findet, wird William des Mordes für schuldig befunden. Doch er kann mit der "Santa Maria" fliehen - nun ist auch Consuelo von seiner Schuld überzeugt. Eines Tages beschließt der "Tiger" (Carlo Ninchi), Kapitän des berüchtigten Piratenschiffs "Santa Maria", endlich sein Leben zu genießen. Er hat in seinem Seeräuberdasein einen ordentlichen Schatz angehäuft, nun soll seine Nachfolge in einem Kampf von Mann zu Mann entschieden werden. Der tapfere William (Anthony Steel) besiegt den Schurken Robert (Andrea Aureli), doch nun schaltet sich zur allgemeinen Überraschung Consuelo (Gianna Maria Canale), die temperamentvolle Tochter des Piratenkapitäns, in den Nachfolgekampf ein. Sie ist eine ausgezeichnete Fechterin, der William aus Liebe schließlich den Sieg überlässt. Doch in der Nacht wird der "Tiger" erstochen - mit Williams Messer. Obwohl er seine Unschuld beteuert, wird er von den Dorfältesten zum Tode verurteilt. Der plötzlich Einfall spanischer Truppen verhindert die Urteilsvollstreckung und William flieht mit der "Santa Maria". Deren Kapitänin ist nun von seiner Schuld überzeugt. Doch hinter der Ermordung des Kapitäns steckt Anna de Cordoba (Grazia Maria Spina), die ebenso geltungsbedürftige wie habgierige Frau des Gouverneurs, die es auf den Piratenschatz abgesehen hat. William und Consuelo werden zu gefürchteten Piratenanführern, eines Tages treffen sie aufeinander. William kann die immer noch geliebte Frau von seiner Unschuld überzeugen. Gemeinsam kämpfen sie nun gegen die Spanier. Ein opulenter und spannend erzählter Piratenfilm, in dessen Mittelpunkt eine starke Frau steht, gespielt von der betörenden Gianna Maria Canale. Temporeich werden Liebeszwist, Intrigen und abenteuerliche Piratenkämpfe miteinander verbunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gianna Maria Canale (Consuelo) Anthony Steel (William Scott) Grazia Maria Spina (Anna de Cordoba) Andrea Aureli (Robert, Consuelos Vater) Ernesto Calindri (Inigo da Cordoba, "die silberne Schlange") Carlo Ninchi (Robert, "der hinkende Tiger") John Kitzmiller (Serpente) Originaltitel: La tigre dei sette mari Regie: Luigi Capuano Drehbuch: Luigi Capuano, Arpad De Riso, Ottavio Poggi Kamera: Alvaro Mancori Musik: Carlo Rustichelli Altersempfehlung: ab 12