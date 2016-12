TNT-Serie 00:30 bis 02:15 Fantasyfilm The Scorpion King - Aufstieg eines Kriegers USA, SA, D 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken So beginnt die legendäre Geschichte des Scorpion King: Der junge Mathayus wird Zeuge am Mord seines Vaters durch den mächtigen König Sargon. Mit dem eisernen Willen, seinen Vater zu rächen, wächst Mathayus zu einem der gewaltigsten Krieger der antiken Welt heran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Couture (Sargon) Michael Copon (Mathayus) Karen David (Layla) Andreas Wisniewski (Pollux) Simon Quarterman (Ari) Tom Wu (Fong) Natalie Becker (Astarte) Originaltitel: The Scorpion King: Rise of a Warrior Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Randall Mccormick Kamera: Glynn Speeckaert Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12