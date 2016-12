TNT-Serie 15:00 bis 15:45 Serien Revenge Folge: 67 Wiedergeburt USA 2014 16:9 Merken Emily, die inzwischen im Haus der Graysons lebt, möchte eine Party veranstalten und ihre Rachepläne offiziell ad acta legen, nachdem Victoria bereits seit Monaten in einer psychiatrischen Klinik eingesperrt ist. Die wäre aber nicht sie selbst, wenn sie nicht längst einen Ausbruch geplant hätte. Jack kann eine neue Karriere in Angriff nehmen, obwohl Charlotte ihm noch nicht vergeben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Emily VanCamp (Emily Thorne) Nick Wechsler (Jack Porter) Josh Bowman (Daniel Grayson) James Tupper (David Clarke) Karine Vanasse (Margaux LeMarchal) Originaltitel: Revenge Regie: John Terlesky Drehbuch: Sunil Nayar, Sallie Patrick Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler