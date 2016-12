WDR 00:00 bis 01:00 Show Zärtlichkeiten im Bus Thomas Rühmann D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kann der beliebte Fernsehdoktor Roland Heilmann dem wahrscheinlich besten Busfahrer der Welt helfen? Was ist nur mit Busfahrer Torsten los? Nach einer (vermeintlich) durchzechten Nacht müssen Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch ihren Freund und Busfahrer Torsten aus der Klinik abholen - nicht aus irgendeiner Klinik, sondern der Sachsenklinik. Der Magen wurde ausgepumpt und um Torstens Allgemeinzustand steht es nicht so besonders. Was kann Herr Dr. Heilmann da noch machen? Wurde Torsten gar vergiftet? Werden es die beiden Grobmusiker der bekannten Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" trotzdem pünktlich zu ihrem Auftritt in Thomas Rühmanns "Theater am Rand" schaffen? Wer wissen möchte wie Thomas Rühmanns Trockentrenntoilette funktioniert, wie Lieder von Neil Young mit Texten von Wolf Biermann klingen und wer Torsten so übel mitgespielt hat, der sollte das WDR Fernsehen einschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zärtlichkeiten im Bus