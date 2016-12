WDR 21:00 bis 21:45 Show "Der beste Chor im Westen" Der Vorentscheid (2) D 2016 2016-12-03 09:00 Stereo Untertitel HDTV Merken Und wieder stehen zehn Chöre, Hunderte Sängerinnen und Sänger mit ihren mitreißenden Stimmen, originellen Arrangements und tollen Performances auf der Bühne. Ihr Ziel: den Vorentscheid zum Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" gewinnen! Diesmal dreht sich der Vorentscheid um die Region Nord und Ost in NRW. Auch dort gibt es viele talentierte Chöre - denn NRW hat den größten Chorverband in Deutschland. Allein im Chorverband NRW sind 3.300 Chöre mit 270.000 Mitgliedern zusammengeschlossen - viel Potenzial für viel gesangliche Qualität! Heute kämpfen jeweils fünf Chöre darum, ins Halbfinale und vielleicht anschließend ins Finale von "Der beste Chor im Westen" einzuziehen. In Dortmund stehen die Sängerinnen und Sänger im FZW auf der Bühne. Setzt sich der Soul-Chor aus Wetter durch oder die Pop-Größen aus Dortmund? Mit vertreten sind auch Chöre aus Siegen, Soest und Wenden. Im Bielefelder Ringlokschuppen wird es ebenfalls spannend: Hier mischen junge Nachwuchssänger die Pop-Chöre mit klassischer Musik auf. Oder setzen sich am Ende Chöre mit mitreißenden Musical Songs durch? Zu sehen sind die spannenden Vorentscheide des Wettbewerbs "Der beste Chor im Westen" am 25.11. und 2.12.2016, um 21 Uhr im WDR Fernsehen. Die Zuschauer dürfen sich auf viel Musik und interessante Geschichten rund um die Sängerinnen und Sänger freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Catherine Vogel Gäste: Gäste: Pe Werner, Malte Arkona, Rolf Schmitz-Malburg Originaltitel: "Der beste Chor im Westen"