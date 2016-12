WDR 20:15 bis 21:00 Sonstiges Der große NRW-Jahresrückblick: Das war 2016 D 2016 2016-12-26 18:00 Untertitel HDTV Merken Es war ein aufwühlendes Jahr für Nordrhein-Westfalen: Wetterkapriolen sorgten für Überschwemmungen und abgesagte Karnevalszüge. 19 Sportler holten Gold bei den Olympischen Spielen und der Kölner Jonas Hector erlöste uns mit einem EM-Elfmeter vom Italien-Trauma. Heftige Diskussionen um Sicherheit und Werte bewegten das Land seit den sexuellen Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof. Bereits die ersten Momente des Jahres 2016 raubten dem Kölner Polizeipräsidenten seinen Job und der Stadt ihr freundlich-fröhliches Image: Eine überforderte Polizei konnte in der Silvesternacht nicht verhindern, dass Frauen vor dem Kölner Hauptbahnhof Opfer von sexueller Gewalt und Diebstählen wurden. Die ersten Tage wurde die Öffentlichkeit nicht informiert, aber mehr als 1000 Anzeigen ließen sich nicht leugnen. Die meisten Tatverdächtigen kamen aus Nordafrika. Die Willkommenskultur im Land hatte damit ein plötzliches Ende gefunden: In Bornheim bekamen Asylsuchende vorübergehend Schwimmbadverbot. In Düsseldorf zeigte die Polizei mit einer erfolglosen Großrazzia im Maghreb-Viertel Flagge. Und die Kölner Oberbürgermeisterin empfahl Frauen vorsorglich, eine Armlänge Abstand zu halten, um sich an Karneval vor Übergriffen zu schützen. Letztlich beherrschte aber nicht der Sturm der Empörung, sondern die Sturmwarnung der Wetterpropheten den Karneval im Land. Düsseldorf sagte seinen Zug ab, genau wie viele andere Städte vom Ruhrgebiet bis ins Münster- und Sauerland. Köln sagte lieber den Sturm ab und ließ den Rosenmontagszug abgespeckt rollen. Überhaupt bestimmte das Wetter die Schlagzeilen: erst das lange Warten auf den Schnee in den Skigebieten bis Mitte Januar, dann das Warten auf das Ende des Winters bis Anfang Mai. Der Sommer startete im Juni - mit Unwetter, Dauerregen und Hochwasser - und endete Ende September mit Rekordhitze. Jahreszeiten waren 2016 nur relativ. Die FDP verlor in diesem Jahr drei ihrer Denkmäler, die tief in Nordrhein-Westfalen verwurzelt waren: Hans-Dietrich Genscher, Walter Scheel und Guido Westerwelle. Borussia Dortmund bekam ein Denkmal zurück: Jürgen Klopp war wieder im Stadion, allerdings mit dem Gegner FC Liverpool, und kegelte Dortmund in letzter Minute aus der Europa League. Dass Kapitän Mats Hummels zur Konkurrenz nach München wechselte, erregte die Borussenseele im Sommer noch mehr als die Rückkehr des nicht mehr ganz so geliebten Mario Götze. In Düsseldorf hingegen wurde gefeiert: Zum 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen kam sogar Prinz William. Schließlich hatten die Briten das Bundesland einst gegründet. Weit über die Bundeslandesgrenzen bekannt wurden 2016 außerdem ... ... eine Gelsenkirchener Putzfrau, indem sie Vizekanzler Sigmar Gabriel öffentlich Paroli bot. ... ein Bottroper Fußballverein durch die höchste Niederlage im deutschen Fußball, ein 0:43 in der Kreisliga C. ... eine Religionslehrerin aus dem Münsterland, die zur Miss Germany gewählt wurde und den Papst traf. ... die Essener SPD-Abgeordnete Petra Hinz durch einen gefälschten Lebenslauf. ... ein Lehrer aus Neuss, der faule Schüler am Verlassen des Klassenraums hinderte und des-wegen vor Gericht musste. ... ein chinesischer Tourist der im Coesfelder Auffanglager für Asylbewerber landete, weil er ein falsches Formular unterschreibt. ... und 19 Sportler aus Nordrhein-Westfalen, die bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Rio Goldmedaillen holten. Wer von all dem nichts mitbekommen hat, folgte wahrscheinlich dem Trend des Jahres: Pokémon Go. Das heißt durch die Gegend laufen und den Blick ausschließlich auf das Handy richten. Irgendwo auf dem Weg könnte ja ein virtuelles Monster sitzen. Damit die Spieler nicht vors Auto liefen, sperrte Düsseldorf ganze Straßen. Und wer viele dieser Monster gefangen hat, kann zufrieden sagen: 2016 war ein gutes Jahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der große NRW-Jahresrückblick: Das war 2016 Regie: Lothar Schröder