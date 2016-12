WDR 18:15 bis 18:45 Magazin Servicezeit Reportage 5 Fallen - 2 Experten: 2. Supermarkt 5 Fallen - 2 Experten (2): Supermarkt D 2016 2016-12-05 14:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Servicezeit-Rechtsexperte Hans-Josef Vogel und Werbepsychologin Ines Imdahl klären über typische Verbraucherfallen im Supermarkt auf. Rund 40.000 neue Produkte kommen pro Jahr in die Supermärkte. Im Schnitt gehen wir 233 Mal pro Jahr einkaufen und tappen dabei in so manche Falle. Die Hersteller verwirren uns mit unübersichtlichen Füllmengen- und Preisangaben. Ob Holzspäne oder Schimmel - es ist überraschend, was alles in unseren Lebensmitteln steckt. Trends wie teure Superfood und To-Go-Produkte schlagen ein Loch in die Haushaltskasse. Warum wir uns so gerne zum Kaufen verführen lassen und wie wir uns vor davor schützen können, analysieren und kommentieren der Anwalt Hans-Josef Vogel und die Psychologin Ines Imdahl. Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin. Seit rund 25 Jahren untersucht sie, wie wir ticken und entlarvt dabei die Maschen der Unternehmen. Hans-Josef Vogel ist Verbraucherrechts-Experte und Anwalt in einer großen Kanzlei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hans-Josef Vogel (Rechtsanwalt), Ines Imdahl (Werbepsychologin) Originaltitel: Servicezeit Reportage