Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Die Jagdsaison ist eröffnet: Weil die Hirsche in ein winterfestes Quartier umgesiedelt werden sollen, narkotisiert sie der Tierarzt mit Hilfe eines Luftdruck-Schussgeräts. Ohne Narkose hingegen verläuft das Vermessen der Tigerpython. Vier Pfleger halten die 3,30 Meter lange Schlange fest. Und auch die anderen Bewohner des Tropenhauses werden heute gezählt und gemessen. Das ist bei den gut getarnten Leguanen gar nicht so einfach... Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.