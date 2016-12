WDR 09:20 bis 09:50 Magazin Europamagazin Bericht aus Brüssel Dieselgate: Einfache Sammelklage in Belgien - Riesenaufwand in Deutschland / Großbritannien: Hölle hinter Gittern / Zypern: Enttäuschte Hoffnungen / Europäische Union: Vorrang für erneuerbare Energien soll fallen / Charlie Hebdo: Ein Symbol der Pressefreiheit kommt nach Deutschland D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Langweilige Eurokraten, staubtrockene Dossiers, nichts als ältere Herren in dunklen Anzügen? Europa ist ganz anders, auch wenn es sich nicht auf den ersten Blick erschließt. "Wer bin ich, und wenn ja wie viele?" - dieser Berliner Sponti-Spruch beschreibt exakt die Herausforderung und die Möglichkeiten eines geeinten Europa. Diesen Prozess begleiten, fremde Mentalitäten und Perspektiven zeigen, will das Europamagazin. Mit Reportagen, Hintergrundberichten, aktuellen Beiträgen und auch Glossen werden die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten spürbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Preiß Originaltitel: Europamagazin

