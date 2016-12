Das Erste 20:15 bis 21:45 Komödie Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Läuterung einer Grantlerin



Bayern müssen jetzt sehr tapfer sein. Sie sind es ja gewohnt, dass die Weißwurst jenseits des bekannten Äquators belächelt wird. So mancher Preuße verstößt auch gegen die einfachen Regeln "Nicht nach 12 Uhr" und "zutzeln statt schneiden". Doch was die Argentinier aus dem Kulturgut in der Pelle machen, geht eindeutig zu weit: Die Weißwust wird gegrillt und in Ketchup ertränkt!



Zur Rettung schreitet Maria, wortkarge Metzgerin, die den Weißwurst-Export ankurbeln soll, um den Betrieb ihres Bruders zu retten. Dabei lernt sie den Einheimischen Diego schätzen und verhilft sogar ihrem depressiven Neffen zu Lebenslust.



Weißwurst-Traditionen



Christine Neubauer kehrt nach längerer Pause zurück zum ARD-Freitag. Nicht als Heldin, sondern als Grantlerin, ständig einen Fluch auf den Lippen, Herrgottsakra. Allein wie sie die Argentinier "Barrbaarn" schimpft, ist bester Mundarthumor. Das Weißwurst-Machen eignete sich die Schauspielerin übrigens extra an. "Witzigerweise habe ich das bei einem deutschen Metzger namens Uwe in Uruguay gelernt … Ich wollte vermeiden, dass mich nach meiner Rückkehr bayerische Metzger an den Weißwürsten aufhängen, wenn die Traditionen zum unglaubwürdigen ,Schmarrn‘ verkommen."



Klischees mit Nähr- und Mehrwert



Keine Sorge, Frau Neubauer, ein Schmarrn ist es nicht geworden. Am Freitag im Ersten wollen wir unterhalten werden, mit freundlichem Witz und gerne auch etwas Melancholie. Das schaffen die 90 Minuten ganz ordentlich. Auch das übertriebene Spiel mit Klischees passt zu dieser Kultur-Kampf-Komödie gut. Und selbst als Bayer kann man noch einiges lernen. Oder weiß etwa ein jeder, was eine "Opferwurst" ist? Maria erklärt es uns … In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Maria Gissenwehrer) Carlos Lobo (Diego) Valentino Fortuzzi (Caspar Gissenwehrer) Tijan Marei (Mariella Sanchez) Max Schmidt (Kristian Gissenwehrer) Margarita Mellicovsky (Sophia) Originaltitel: Tante Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten Regie: Markus Herling Drehbuch: Markus B. Altmeyer Kamera: Patrick-David Kaethner Musik: Birger Clausen Altersempfehlung: ab 6