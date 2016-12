Das Erste 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2587 D 2016 2016-12-02 15:10 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Adrian ist nicht begeistert, als er eine SMS seiner Mutter Susan erhält, die auf dem Weg nach Deutschland ist und behauptet, dass sein Vater ein Profikiller gewesen sei. Für Adrian ist klar, dass er sein geerbtes Vermögen nicht behalten kann, falls sich die Aussage seiner Mutter bewahrheitet. Beunruhigt sucht Desirée Susan auf, als diese ankommt. Nils verschweigt seinen erotischen Traum vor Charlotte. Er lädt sie zu einem romantischen Picknick ein und hofft, dass sein Traum eine einmalige Sache war. Natascha überredet derweil Fabien, gemeinsam ein Ständchen für Michaels Geburtstag zu üben. Hildegard hat von Kommissar Meyser erfahren, dass in der Lützow-Villa ein wertvolles Fabergé-Ei gestohlen wurde. Als sie Alfons davon erzählt, fällt sein Verdacht sofort auf Melli. Die reagiert geschockt, dass Alfons sie der Lüge und des Diebstahls bezichtigt. David versucht weiterhin, seinen verschollenen Freund Philipp zu finden. Oskar ist beunruhigt, als er mitbekommt, wie in Bichlheim Suchplakate mit Philipps Foto aufgehängt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Steffen Nowak Drehbuch: Marlene Schwedler, Thomas Lemke