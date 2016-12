Disney Channel 06:20 bis 06:50 Trickserie Die Schlümpfe Die Schlumpflinge / Clumsy steigt in den Ring USA, B 1985 16:9 HDTV Merken (a) Papa weist die erwachsenen Schlümpfe (Naturschlumpf, Forschi und Schlafschlumpf) an, Vater Zeit eine Sanduhr zu bringen. Dort klettern die drei in eine Uhr, die rückwärts läuft, und sie gehen in der Zeit zurück. Vater Zeit sagt, dass es keine Möglichkeit gibt, sie älter zu machen... (b) Die Warzenmonster legen den Schlumpffluss trocken, um für ihre Wrestlingkämpfe Schlamm zu gewinnen. Clumsy, der sich beim Sport immer als Verlierer fühlt, wird zum Helden, als er als Ablenkung gegen den Verrückten Maher kämpfen muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

