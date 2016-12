ZDF neo 00:40 bis 02:20 Krimi Johan Falk - GSI Göteborg Blutige Diamanten S, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Niklas Saxlid gerät als Experte der Spezialeinheit GSI für Undercover-Einsätze bei einer Operation in eine tödliche Falle der Kavkaz-Mafia. Finden seine Kollegen ihn noch rechtzeitig? Als Seth Rydell Jack Rolanders Vertrauten Björkmann tödlich verletzt, zerfällt die Gang endgültig in zwei Teile. Zwischen Seth und Jack kommt es zum finalen Kampf. Johan Falk konfrontiert die mysteriöse Frau, die seine Familie bedroht hat. Für wen arbeitet sie? Die GSI verfolgt eine Spur zum organisierten Waffenhandel, der direkt zum MMA-Studio in Kortedala, dem Hauptquartier der kaukasischen Mafiaorganisation in Westschweden, führt. Niklas, der sich dort undercover erfolgreich eingeschleust hat, gelingt es, eine Wanze im Studio zu platzieren. Doch sie wird entdeckt. Der tschetschenische Boss Ramzan lässt vier Männer, von denen er einen für den Maulwurf hält, in einem Bunker einsperren. Die GSI verliert die Spur ihres Kollegen. Sophie muss auf die Hilfe ihres Informanten "Hjördis" alias Seth Rydell zurückgreifen, der sich mit Ramzan verbündet hat. Doch Seth spielt wieder einmal sein eigenes Spiel und das Leben von Niklas hängt am seidenen Faden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Jens Hultén (Seth Rydell) Alexander Karim (Niklas Saxlid) Christian Svensson (Ramzan) Meliz Karlge (Sophie Nordh) Björn Bengtsson (Jack) Aliette Opheim (Madeline Wiik) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Peter Lindmark Drehbuch: Peter Lindmark Kamera: Andreas Wessberg Musik: Bengt Nilsson