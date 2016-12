ZDF 02:40 bis 04:30 Actionfilm Kopfüber in die Nacht USA 1985 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ed Okin ist unzufrieden mit seinem Leben, seinem Job und seiner Ehe. Dann rettet er durch Zufall die hübsche Diana vor iranischen Gangstern. Plötzlich ist sein Leben alles andere als langweilig. Denn kurz darauf wird Ed von einer schießwütigen Mörderbande quer durch die Straßen von Los Angeles gejagt. Der Ingenieur einer Satellitenfirma Ed Okin (Jeff Goldblum) leidet unter Schlaflosigkeit und seinem eintönigen Job. Dann entdeckt er auch noch, dass seine Frau (Stacey Pickren) mit ihrem Chef Stan (Carmen Argenziano) eine Affäre hat. Deprimiert fährt er nachts durch die Stadt und landet auf dem Flughafen-Parkplatz. Kurz darauf rettet sich eine fremde Frau in sein Auto, die von schießwütigen iranischen Gangstern verfolgt wird. Ed hilft Diana (Michelle Pfeiffer), zu fliehen, und schon werden beide quer durch die Stadt gejagt. Es stellt sich heraus, dass Diana angeheuert wurde, wertvolle Smaragde aus Europa in die USA zu schmuggeln, hinter denen auch die Iraner her sind. Geplagt von eigenen Problemen, will Ed eigentlich nicht in die Sache hineingezogen werden, lässt sich aber von Diana immer wieder überreden, sie durch Los Angeles zu kutschieren. Als Diana bei Freunden endlich in Sicherheit zu sein scheint, traut Ed der Situation nicht und sieht nach dem Rechten - zu Dianas Glück. Denn der Gangster Colin (David Bowie) hat bereits alle ermordet und Diana in seine Gewalt gebracht. Auch er soll für seinen französischen Boss (Roger Vadim) die Edelsteine besorgen. Ed und Diana können entkommen und versuchen, Dianas einflussreichen Ex-Geliebten Jack (Richard Farnsworth) ausfindig zu machen, doch wieder werden sie aufgehalten. Hollywood-Regisseur John Landis ("Blues Brothers", 1980) präsentiert mit "Kopfüber in die Nacht" einen spannenden Thriller mit parodistischen Elementen. Neben den beiden überzeugenden Hauptdarstellern agiert eine Vielzahl bekannter Gesichter: Don Siegel, Jonathan Demme, David Bowie, David Cronenberg. Doch mit unnachahmlicher Grazie und scheinbarer Naivität spielt Michelle Pfeiffer alle an die Wand. Die erfolgreiche amerikanische Schauspielerin wurde drei Mal für den Oscar nominiert, für "Gefährliche Liebschaften" (1989), "Die fabelhaften Baker Boys" (1990) und "Love Field" (1993). Den Golden Globe Award erhielt sie für die Rolle einer Nachtclub-Sängerin in "Die fabelhaften Baker Boys", 1989. Außerdem wurde ihr auf der Berlinale 1993 für ihre Rolle in "Love Field" der Silberne Bär verliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Ed Okin) Michelle Pfeiffer (Diana) Carmen Argenziano (Stan) Richard Farnsworth (Jack Carper) Irene Papas (Shaheen Parvici) Jake Steinfeld (Larry) Stacey Pickren (Ellen Okin) Originaltitel: Into the Night Regie: John Landis Drehbuch: Ron Koslow Kamera: Robert Paynter Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 16