ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Wien Folge: 145 Alles wird gut D, A 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Helmuth und Carl ermitteln in Linz. Der Polizist Harald Löwbauer wurde an einer Tankstelle erschossen, als er dort einen Einbrecher überraschte. Die Tatwaffe ist als gestohlen gemeldet und gehört August Kronleitner. Die unterschiedlichen Fingerabdrücke darauf führen die Ermittler zu einer Jugendgruppe, deren liebster Aufenthaltsort die Bar von "Turbo" Norbert Flehninger ist. Kronleitners Sohn Richard ist Teil der Gruppe, ebenso die Zwillinge Selma und Boris sowie Freddie. Mit der Waffe soll nur zum Spaß rumgeballert worden sein. "Turbo" ist verdächtig. Er wurde von der Kassiererin öfters in Tankstellen-Nähe gesichtet. Auf den Auswertungen der Überwachungskamera ist Löwbauer im Gespräch mit Selma zu sehen. Sie hat ihren Bruder für Sex "freigekauft", nachdem Löwbauer ihn beim Einbruch erwischt hatte. Wollte sich einer der Zwillinge dafür rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eisi Gulp (Norbert Flehninger) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Jacob Groll, Sarah Wassermair Kamera: Kai Longolius Musik: Stephan Sechi