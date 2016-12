ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Tipps für den Immobilienkauf - Mieten oder kaufen? / Leckeres Apfelcarpaccio - Kochen mit Armin Roßmeier / Schröpfen - bewusst blaue Flecken - Eine Methode mit Vergangenheit / Kunst als Raumdesign - Tipps von Ann-Kathrin Otto / Promis bei der 1LIVE Krone - Patricia von der Heyde berichtet D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Anna-Maria Zimmermann & Achim Petry Sänger Achim Petry trat 2007 in die Fußstapfen seines Vaters Wolfgang Petry und ist mit eigenen Songs im Schlagergeschäft erfolgreich. Gerade hat er den Song "Tinte", im Original von seinem Vater und René Lipps geschrieben, mit Duett-Partnerin Anna-Maria Zimmermann neu aufgelegt. Bekannt wurde Anna-Maria Zimmermann durch die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", in der sie es unter die sechs besten Kandidaten schaffte. Mittlerweile ist die Sängerin eine feste Größe in der Schlagerszene. Der aktuelle Song "Tinte" ist für sie ein emotionales und bedeutungsvolles Lied, den sie im Januar 2015 als ihr Hochzeitslied ausgewählt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Gäste: Gäste: Anna-Maria Zimmermann (Sängerin), Achim Petry (Sänger) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

