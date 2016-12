NDR 21:15 bis 21:45 Reportage Warten auf Deutschland Flüchtlinge und ihr neues Leben D 2016 2016-12-03 08:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im Sommer 2015 sind sie in Deutschland angekommen: Zwei Menschen, die eine lange beschwerliche Flucht hinter sich hatten. Die Syrerin Manal musste ihre fünf Kinder in einem Flüchtlingslager im Libanon zurücklassen. Ali ist vor dem Krieg in Syrien geflohen und wünscht sich, in Deutschland sein Studium fortsetzen zu können. Die NDR Reporter Alena Jabarine und Felix Meschede haben diese beiden Menschen über ein Jahr lang begleitet. Sie waren mit ihnen bei Ämtern und Behörden, lernten ihren schwierigen Alltag kennen und erlebten Momente der Freude und Momente der Enttäuschung unmittelbar mit. So unterschiedlich die Schicksale der Geflüchteten sind, so unterschiedlich verlief auch ihr erstes Jahr in Deutschland. Ali hatte bereits die Zusage auf ein Universitätsstipendium, wurde dann aber in einen anderen Teil Deutschlands geschickt und lebt bis heute in einer Flüchtlingsunterkunft. Manal konnte in eine eigene Wohnung ziehen, wartet aber immer noch darauf, ihre fünf Kinder nachholen zu dürfen. Der Film offenbart, wie absurd manche Entscheidungen der Bürokratie erscheinen und wie schwierig das Ankommen in Deutschland ist. Er zeigt aber auch die kleinen Schritte Richtung Normalität und Alltag. So ist ein sehr persönliches, detailliertes Porträt zweier Menschen entstanden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Warten auf Deutschland - Flüchtlinge und ihr neues Leben Regie: Alena Jabarine/Isabelle Jabarine/Felix Meschede