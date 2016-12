NDR 18:15 bis 18:45 Regionales Lust auf Norden Sport, Spiel und Spaß: Winterolympiade in Rostock / Große Waldweihnacht im ErlebnisWald Trappenkamp / Kampf um den Puck: Eishockey-Hobbyliga Brokdorf / Alle Mann an Bord: das Museumsschiff "Greundiek" auf Tour / Weihnachtszauber im Landgestüt Celle / Musical im Operettenhaus Hamburg: "Hinterm Horizont" / Tag der Modelleisenbahn: Ausstellung in Laage / Schriller Weihnachtsmarkt: Santa Pauli auf dem Hamburger Kiez / TV Tipp: "die nordstory - Winter auf den Halligen" D 2016 2016-12-02 05:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Sport, Spiel und Spaß: Winterolympiade in Rostock Der Rostocker Weihnachtsmarkt, der größte im Norden, bietet neben Rummel, Märchenwelt, historischem Weihnachtsmarkt und Schlemmermeile auch ein Sternenzelt. Sascha und Samuel aus Rostock füllen es mit Spaß und Kultur, laden unter anderem in eine olympische Winterlandschaft mit Eiswürfel-Katschi-Schießen und Winterputten ein. Neu in der Streetfood-Gasse sind "Pesto-Peter" und Co. und auch das Geschenk-Lokal, in dem alle Produkte made in Rostock sind. Große Waldweihnacht im ErlebnisWald Trappenkamp Bei der Großen Waldweihnacht im ErlebnisWald Trappenkamp geht es am 3. und 4. Dezember auf vorweihnachtliche Entdeckungstour mit vielen Motiven und Stationen aus der Weihnachtsgeschichte. Kampf um den Puck: Eishockey-Hobbyliga Brokdorf In Brokdorf wurde extra eine Hobbyliga für Eishockeyspieler eingerichtet. Die Brokdorf Barracudas trainieren zweimal pro Woche, montags und mittwochs ab 18.00 Uhr, auf dem Eis und suchen noch Spieler. Schutzausrüstung und Schuhe können für eine Schnupperstunde kostenlos ausgeliehen werden. Am 3. Dezember spielen die Young Barracudas gegen die Hamburg Mammuts. Alle Mann an Bord: das Museumsschiff "Greundiek" auf Tour Das Museumsschiff "Greundiek" fährt mit einer Ausstellung des Künstlers Jonas Kötz verschiedene Stationen an der Elbe an. An diesem Wochenende macht das Schiff im Stader Hafen fest, nächste Woche kommt es nach Hamburg. Weihnachtszauber im Landgestüt Celle Der Weihnachtszauber-Markt in historischer Kulisse findet nur an diesem Wochenende statt. Besonders ist die Auswahl der Kunsthandwerker, die Glas- und Holzkunst, edle Seifen oder weihnachtliche Gestecke und Kränze anbieten. Musical im Operettenhaus Hamburg: "Hinterm Horizont" Im Hamburger Operettenhaus wird derzeit das Musical "Hinterm Horizont" aufgeführt. Es ist die persönliche Geschichte von Udo Lindenberg und seiner großen Liebe in der damaligen DDR. Der Fall der Mauer und das Leben im Osten aus der Sicht eines jungen Mädchens, alle Songs sind von Udo Lindenberg selbst komponiert. Mit ein bisschen Glück, kann man bei einigen Vorstellungen miterleben, wie Udo Lindenberg selbst auf die Bühne klettert und den Schlusssong "Reeperbahn" begleitet. Tag der Modelleisenbahn: Ausstellung in Laage Ralf Hadler und seine Freunde vom Karow-Lübzer Modellbahnclub wollen am Wochenende in Rostock-Laage den Nachwuchs für das Hobby Modelleisenbahn begeistern. In der Kita Kinderland stellen die Modellbauer zwei Tage lang ihre bunte Bahnwelt vor. Ralf Hadler hat mittlerweile sein Hobby zum Beruf gemacht. 300 verschiedene Fahrzeug- und Kesselwagenmodelle hat er mittlerweile im Repertoire seiner Firma, alle in Handarbeit gefertigt. Schriller Weihnachtsmarkt: Santa Pauli auf dem Hamburger Kiez Ein bisschen anders als auf anderen Weihnachtsmärkten, aber auch auf dem Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz in Hamburg gibt es alles, was das Herz begehrt. Vom Spanferkel über selbst gemixten Glühwein bis hin zu schrillen und selbst gemachten kleinen Weihnachtsgeschenken. Abends spielen immer wieder Bands live auf der angrenzenden Bühne. TV Tipp: "die nordstory - Winter auf den Halligen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britta von Lucke Originaltitel: Lust auf Norden