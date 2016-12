NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Hamburgs Hafenmeile Fischhändler, Bordsteinschwalben, Glaspaläste Hamburgs Hafenmeile - D 2012 Untertitel 16:9 Live TV Merken Nirgendwo in Hamburg stoßen Alt und Neu so unmittelbar aufeinander wie auf dem Fischmarkt. Seit über 125 Jahren verkaufen hier Händler viele Tonnen Fisch, in alten Kneipen werden Seemannslieder gespielt und die letzten Bordsteinschwalben warten auf Freier. Doch die Hafenmeile in Hamburg wandelt sich: Es sind glänzende Büro- und Parkhäuser aus Glas und Stahl entstanden. Auch das gesamte Elbufer wurde neu gestaltet. Anfang 2012 sind die neuen Wohnungen im Luxuswohnturm "Kristall" bezogen worden. Ein paar Meter weiter hat sich der weltberühmte Architekt Teherani in einem schmucken Glaspalast eingerichtet. Gegenüber backt ein Konditor Design-Torten und ein Modefriseur bietet seine Dienste an. Die Elbmeile entwickelt so ein erstaunliches Nebeneinander von moderner Urbanität und maritimer Tradition, von rauem Hafenalltag und neuer Architektur. Der Fischmarkt als Kontrast zum neuen glänzenden Stadtdesign. Die alteingesessenen Bewohner begrüßen den Wandel. Doch sie reagieren skeptisch, wenn die neuen Nachbarn sich dem Miteinander auf dem Fischmarkt verweigern und sich diskret in ihre millionenschweren Lofts zurückziehen. Noch hat das Quartier sein altes Flair. Doch wenn hier nur noch saniert und neu gebaut wird, geht die alte Fischmarkt-Atmosphäre verloren, befürchten sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Veit Bentlage