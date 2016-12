NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 635 Wo Rauch ist... D 2014 Untertitel HDTV Live TV Merken Gero Quitte rettet die Bauingenieurin Marlene Defland aus einem brennenden Abrisshaus. Marlene wird mit einer Rauchvergiftung und starken Verbrennungen am Oberkörper in die Sachsenklinik eingeliefert. Als sie dort auf Gero, der nur kleine Verletzungen hat, trifft, bedankt sie sich überschwänglich bei ihrem Lebensretter. Die beiden sind auf den ersten Blick voneinander angetan, doch Gero will am nächsten Tag zu einer monatelangen Trekkingtour ans andere Ende der Welt aufbrechen. Er gibt vor, dass dies der Grund für seine verhaltene Reaktion ist. Durch Pfleger Hans-Peter Brenner kommt Marlene aber auf Geros wahres Geheimnis. Dr. Philipp Brentano bekommt eine Oberarztstelle in einem kalifornischen Krankenhaus angeboten. Für ihn kommt das zwar nicht infrage, aber er wittert seine Chance und empfiehlt Dr. Niklas Ahrend. So wäre er den ewigen Konkurrenten endlich los. Niklas ist tatsächlich begeistert, alles hinter sich zu lassen. Dann müsste er seiner großen Liebe Arzu nicht ständig über den Weg laufen und auch das Thema um die Vaterschaft von Arzus Kind wäre aus seinem Kopf. Doch Arzu, die seit Langem Philipps Verhalten misstrauisch beobachtet, findet heraus, dass dieser versucht, Niklas loszuwerden. Sie stellt Brentano zur Rede: mit schwerwiegenden Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Kretschmar (Gero Quitte) Nadine Schori (Dr. Olivia Jung) Leonard Scholz (Oskar Brentano) Maren Gilzer (Schwester Yvonne) Annett Kruschke (Dr. Petra Zilling) Dieter Bellmann (Professor Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Andreas Knaup, Thomas Frydetzki Kamera: Kai-Uwe Schulenburg, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia