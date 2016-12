Phoenix 03:30 bis 04:15 Porträt Menschen hautnah Wölfe im Schafspelz - Wie Kinder zu Opfern sexueller Gewalt werden D 2016 Live TV Merken Die Tarnung ist perfekt: Viele Sexualtäter haben angesehene Berufe und kümmern sich scheinbar selbstlos um bedürftige Kinder. Fest verankert im sozialen Umfeld, geraten sie kaum in Verdacht. Ihre Opfer sind die Schwächsten: Kinder. Der Film beschäftigt sich mit zwei des Kindesmissbrauchs überführten Tätern und ihren jungen Opfern, die für ihr Leben gezeichnet sind. Der Film ist eine Spurensuche in einem System der geschickten Tarnung, des Schweigens und Wegschauens. Wer hätte etwas merken und eingreifen müssen? Angesichts fortgesetzter schwerer sexueller Gewalt stellt sich die Frage: Wie ist es möglich, dass sich einzelne Täter unentdeckt Strukturen schaffen können für jahrelangen Missbrauch an Kindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menschen hautnah

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 407 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 217 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 137 Min. Conan, der Zerstörer

Abenteuerfilm

RTL II 02:25 bis 04:55

Seit 82 Min.