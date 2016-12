TNT Film 14:30 bis 16:30 Horrorfilm Shining GB, USA 1980 Nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jack Torrance zieht mit seiner Frau Wendy und seinem kleinen Sohn Danny nach Colorado in ein verlassenes Hotel, wo er eine Stelle als Hausmeister annimmt. Dort will er die Wintermonate zum Schreiben nutzen. Doch bald entwickelt Danny hellseherische Fähigkeiten und bringt Schrecken der Vergangenheit ans Licht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Jack Torrance) Shelley Duvall (Winifred "Wendy" Torrance) Danny Lloyd (Danny Torrance) Scatman Crothers (Dick Halloran) Barry Nelson (Stuart Ullman) Philip Stone (Delbert Grady) Joe Turkel (Lloyd) Originaltitel: The Shining Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Stanley Kubrick, Diane Johnson Kamera: John Alcott Musik: Wendy Carlos, Rachel Elkind Altersempfehlung: ab 16