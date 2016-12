TNT Film 06:00 bis 07:40 Drama ...Tick ...Tick ...Tick USA 1970 20 40 60 80 100 Merken Der Farbige Jimmy wird in einem Ort im tiefen Süden zum Sheriff gewählt. Kein Weißer stimmte für ihn, der Rassenkonflikt ist vorprogrammiert. Mit Altstar Frederic March. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Brown (Jimmy Price) George Kennedy (John Little) Fredric March (Jeff Parks) Lynn Carlin (Julia Little) Don Stroud (Bengy Springer) Janet MacLachlan (Mary Price) Richard Elkins (Bradford Wilkes) Originaltitel: Tick, Tick, Tick... et la violence explosa Regie: Ralph Nelson Drehbuch: James Lee Barrett Kamera: Loyal Griggs Musik: Jerry Styner Altersempfehlung: ab 12

