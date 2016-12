FOX 22:25 bis 23:10 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Fremde Federn USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny und Baez werden vorübergehend neue Partner zugewiesen. Der Grund: Ein Beamter wurde als schwul geoutet und sein bisheriger Partner verweigert seither die Zusammenarbeit. Jamie und Eddie planen derweil, sich an einem angeberischen Detective zu rächen, indem sie ihm ein Armband stehlen. Als Frank sich öffentlich für die Gleichbehandlung aller Polizisten unabhängig von Glauben oder sexueller Orientierung ausspricht, gefährdet er damit sein Verhältnis zur Erzdiözese... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Marisa Ramirez (Det. Maria Baez) Originaltitel: Blue Bloods Regie: John Behring Drehbuch: Willie Reale Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow