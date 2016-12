FOX 21:00 bis 21:45 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Folge: 90 Partner USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny und Baez eskortieren einen Konvoi voller beschlagnahmter Drogen, die an einem abgelegenen Ort vernichtet werden sollen. Als die Fahrzeuge angegriffen werden, wird Baez schwer verletzt. Danny versucht, das Drogenkartell ausfindig zu machen, das für den Überfall verantwortlich war. Unterdessen muss Frank persönliche und politische Hindernisse umschiffen, als ein bislang vorbildlicher Lieutenant durch seine Handlungen eine Kontroverse um das NYPD auslöst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David M. Barrett Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Mark Snow