FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Die Zeitbombe USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Erin bekommt einen brisanten Fall zugeteilt: Es geht um einen Polizisten, der einen Verdächtigen getötet haben soll, als dieser sich bereits in Haft befand. Frank rät ihr eindringlich dazu, sich bei den Ermittlungen streng an die Fakten zu halten, um so einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. Jamie bittet Eddie derweil inständig darum, ihrem Vater die Fehler der Vergangenheit zu vergeben. Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Chapple Drehbuch: Ian Biederman Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow