FOX 12:30 bis 13:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Dämon im Leib USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Henry Parish setzt den teuflischen Plan gegen seine Mutter Katrina in die Tat um. Obwohl Abraham merkt, dass etwas mit seiner Liebsten nicht stimmt, schöpft er keinen Verdacht gegen Henry. Katrina gelingt schließlich die Flucht, doch schon bald machen Ichabod und Abbie sie ausfindig. Die beiden erkennen, dass ihr Leiden mit Molochs mysteriösen Plänen zusammenhängt. Während sie versuchen, Katrina in Sicherheit zu bringen, sind Henrys Schergen bereits auf der Suche nach ihr. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit? Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Sakina Jaffrey (Sheriff Leena Reyes) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Nick Copus Drehbuch: Sam Chalsen, Nelson Greaves Kamera: Tod Campbell Musik: Robert Lydecker