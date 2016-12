FOX 09:30 bis 10:15 Krimiserie Hawaii Five-0 Kleine Beute USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Danny einen eher pikanten Auftrag erfüllt, er soll ein "Victorias Secret"-Model beschützen, das von einem Stalker verfolgt wird, gerät Max in einen Banküberfall. Die Täter schießen einen Kunden und eine Angestellte nieder und flüchten mit dem Geld. Bald hat das "Five-0"-Team allerdings den Verdacht, dass es den Gangstern nicht um das Geld ging, denn sie haben die ohnehin geringe Beute auf der Flucht achtlos weggeworfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) C. Thomas Howell (Martin Cordova) Rumer Willis (Sabrina Lane) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Bill Haynes Musik: Keith Power

