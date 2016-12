FOX 06:35 bis 07:15 Krimiserie Navy CIS Meine Freundin, ihr Vater und ich USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken La Grenouille hat seine Tochter Jeanne und Tony zum Frühstück eingeladen. Tony will noch sein Auto umparken, aber La Grenouille schickt seinen Handlanger Henri vor - unterwegs explodiert der Wagen. Da Jenny Shepard Tony auf Jeanne angesetzt hat, um über sie an den Waffenhändler zu kommen, verfolgt sie das Geschehen vom NCIS aus über den Bildschirm. Am Tatort finden Gibbs und sein Team das ausgebrannte Autowrack, eine Leiche und Tonys Dienstmarke, Ausweis und Handy ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Shane Brennan Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6

