ARD alpha 09:30 bis 10:00 Magazin alpha-Campus Magazin Mythos Medizin - Studium und Beruf im Wandel D 2016 2016-12-03 16:00 16:9 Live TV Merken Seit 2013 soll das Medizinstudium reformiert werden. Doch statt des vollmundigen "Masterplans 2020" gibt es bislang nur erste Eckpunkte und eine kontroverse Debatte. "alpha-Campus Magazin" trifft Medizinstudenten in Bochum und angehende Fachärzte in einem Lehrkrankenhaus in Kaufbeuren. Können solche Lehrkrankenhäuser im ländlichen Raum die Allgemeinmedizin stärken und gegen den Ärztemangel auf dem Land wirken? * Traumberuf Arzt? Nur mit einem 1a Abitur darf man Humanmedizin studieren. Oder nach langer Wartezeit, in der man zum Beispiel eine Ausbildung zum Notfallsanitäter macht. Doch was kommt dann? Wenig Zeit, wenig Einkommen, das Prestige ist auch nicht mehr das, was es mal war, klagen viele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Beier, David Hang Originaltitel: alpha-Campus Magazin

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 251 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 107 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 71 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 51 Min.