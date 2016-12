3sat 22:35 bis 00:40 Thriller Kein Sterbenswort F 2006 Stereo Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vor acht Jahren wurde Alexandre Becks Frau Margot ermordet. Jetzt erhält der Arzt ein mysteriöses Video, das Margot quicklebendig zeigt. Er gerät in einen Strudel aus Intrigen und Verbrechen. Die Verfilmung des Bestsellers von Harlan Coben war an Frankreichs Kinokassen äußerst erfolgreich. Für Schauspieler und Regisseur Guillaume Canet brachte der raffiniert gestrickte Psycho-Thriller den endgültigen Durchbruch. Margot wurde das Opfer eines Serienkillers. Sie war bei einem gemeinsamen Badeausflug mit ihrem Ehemann entführt und ermordet worden. Der beliebte Kinderarzt blieb niedergeschlagen am See zurück. Beck trauert noch immer um seine große Liebe, als er am Jahrestag des Verbrechens eine E-Mail erhält, die ihn wider alle Logik glauben lässt, dass seine Frau noch am Leben sein könnte. Denn die Frau, die auf den Live-Bildern einer Webcam kurz in die Kamera schaut, sieht aus wie Margot. Gleichzeitig werden auf dem Gelände, auf dem man einst die entstellte Leiche von Becks Frau gefunden hatte, zufällig die "Gräber" zweier weiterer Leichen entdeckt. Die Polizei beginnt erneut in dem alten Fall zu ermitteln. Als kurz darauf eine gute Freundin der Familie ermordet wird, deuten erstaunlich viele Verdachtsmomente auf Beck. Gegen den Rat seiner erfahrenen Anwältin sieht Beck nur eine Chance, seine Unschuld zu beweisen und die wahren Täter zu finden - die Flucht. Gejagt von der Polizei und einer Gruppe professioneller Killer mit unbekanntem Motiv, versucht er verzweifelt, Kontakt mit seiner Frau aufzunehmen. Denn Margots Verschwinden ist der Schlüssel zu einem Komplott, das vor acht Jahren begann und noch immer tödliche Konsequenzen hat. Die zweite Regiearbeit des erfolgreichen Schauspielers Guillaume Canet ("Liebe mich, wenn du dich traust") verlegt die Handlung des amerikanischen Krimis "Tell No One" nach Frankreich, wo der Kassenhit 2007 mit vier Césars (Hauptdarsteller, Regie, Schnitt und Musik) belohnt wurde. Bis in jede Nebenrolle mit prominenten Darstellern wie André Dussolier, Kristin Scott Thomas, François Berléand, Nathalie Baye, Jean Rochefort und dem Regisseur selbst vorzüglich besetzt, ist "Kein Sterbenswort" vor allem aber eine Bühne für François Cluzet (Claude Chabrols "Die Hölle"), der als unschuldig Verfolgter auf seiner Flucht durch Paris eine Glanzvorstellung bietet. Mit seiner Atmosphäre ständiger latenter Bedrohung, der sehr präsenten Filmmusik und dem raffinierten Spiel mit Realität und Wunschvorstellung erinnert dieser romantisch eingefärbte Thriller in mancher Hinsicht an Hitchcocks "Vertigo". Auch Canets Held bewegt sich in einem labyrinthisch verschachtelten Alptraum aus Sehnsucht und Verlust, auch er wird zum Spielball fremder Interessen, auch er weiß nicht mehr, ob er noch seinen Augen trauen darf. Spannend, gefühlvoll, mit rasant geschnittener Action und vielen Kamerafahrten auffallend elegant in Szene gesetzt, ist "Kein Sterbenswort" ein Verschwörungsthriller der Sonderklasse. "Es ist ungewöhnlich genug, dass ein US-Genre-Bestseller im Ausland erfolgreich verfilmt wird. Noch erstaunlicher aber ist, wie Guillaume Canet daraus einen so klugen wie spannenden Thriller gemacht hat." (TAZ) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: François Cluzet (Alexandre Beck) Marie-Josée Croze (Margot Beck) André Dussollier (Jacques Laurentin) Kristin Scott Thomas (Hélène Perkins) Nathalie Baye (Elysabeth Feldman) Jean Rochefort (Gilbert Neuville) Francois Berléand (Eric Levkowitch) Originaltitel: Ne le dis à personne Regie: Guillaume Canet Drehbuch: Guillaume Canet, Philippe Lefebvre Kamera: Christophe Offenstein Musik: Mathieu Chedid Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 402 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 202 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 132 Min. Hansel & Gretel

Thriller

Tele 5 02:15 bis 04:05

Seit 87 Min.