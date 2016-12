3sat 12:30 bis 13:00 Dokumentation Besonders normal Wirklich beste Freunde (2/2) CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nico sitzt im Rollstuhl, kann sich kaum bewegen. "Muskeldystrophie Duchenne" heißt die Krankheit, die langsam seine Muskeln zerstört. Und doch: Nico lebt ein fast normales Studentenleben. Er wohnt in einer WG, schließt demnächst sein zweites Studium ab, geht am Wochenende in Clubs. Es sind größtenteils Freunde, die ihn betreuen: ihn duschen, anziehen, mit ihm Vorlesungen besuchen, den Rolli die Treppen der Clubs hochtragen und Drinks reichen. "Wir sind da reingewachsen, das ist für uns normal", sagt Robin. Die jungen Männer haben eine integrative Schule besucht. Früher spielten sie zusammen Fußball und Hockey, aber seit Nico 9 Jahre alt ist, bewegt er sich nur noch im Rollstuhl fort. Schon damals haben die Freunde mit angepackt, wenn Nico Hilfe brauchte. "Wir wollten unsere Freizeit ungestört von Eltern oder Betreuern verbringen. Darum haben wir das lieber selbst gemacht," sagt Robin. Max erinnert sich auch an schwierige Momente: "Natürlich war es traurig, wenn Nico auf einmal nicht mehr mit Hockey spielen konnte. Und manchmal ist man schon eingeschränkt, wenn der Freund im Rollstuhl sitzt. Aber so lernt man, anders zu planen, entdeckt neue Möglichkeiten." Die Freundschaft ist, wie jede gute, ein Geben und Nehmen. "Nico hat mir schon oft geholfen. Früher bei den Schulaufgaben. Später, wenn ich Liebeskummer hatte," sagt Max. Für Robin ist Nico ein Vorbild: "Er hat uns immer wieder gezeigt, dass man sich nicht hängen lassen darf, wenn man selbstbestimmt durchs Leben gehen will." Nico ist als erster von Zuhause ausgezogen, hat als erster ein Studium abgeschlossen. Mit 1,0 im Fach Digitale Medien. Schon früh war Nico der Kopf der Clique, der den Freundeskreis zusammengehalten hat. Mit dem Abnehmen seiner Kräfte wurden die Freunde immer mehr zu seinem ausführenden Körper, erzählt Robin. Obwohl er sich kaum mehr rühren kann und häufig krank ist, plant Nico eine gemeinsame Reise nach Portugal mit seinen zehn besten Freunden. Seine Eltern machen sich wegen seiner schwachen Gesundheit Sorgen: kann er die Reise überhaupt antreten? "Wirklich beste Freunde" zeigt: Ein schönes Leben ist auch trotz großer Einschränkungen möglich. Durch die Gabe, sich nicht hängen zu lassen. Und durch gute Freundschaften, die entstehen, wenn Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen aufwachsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Besonders normal