TNT Comedy 22:10 bis 22:30 Comedyserie Two and a Half Men Brustfrust USA 2009 16:9 Charlies Verlobte Chelsea hat Rückenschmerzen. Um den Rücken zu entlasten, rät ihr Chiropraktiker Alan zu einer Brustverkleinerung. Busenfetischist Charlie ist empört und wirft Alan aus dem Haus, aber zu spät: Chelsea hat bereits einen Termin beim plastischen Chirurgen. Da Alan zu geizig für ein Hotelzimmer ist, sucht er Unterschlupf bei seiner Mutter Evelyn, die ihn nach Strich und Faden verwöhnt. Er weiß nicht, dass sie alles inszeniert, um ihn wieder loszuwerden ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Steve Hytner (Dr. Schenkman) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: David Richardson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12