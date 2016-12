TNT Comedy 15:25 bis 15:50 Comedyserie Seinfeld Folge: 171 Der Berechner USA 1997 16:9 Merken Kramer hat eine größere Summe Geld erhalten und will sich zur Ruhe setzen. Er zieht nach Florida, in dieselbe Senioren-Residenz, in der auch Jerrys Eltern leben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Michael Richards (Kramer) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Grace Zabriskie (Mrs. Ross) Warren Frost (Henry) Samuel Bliss Cooper (Darryl) Jason Alexander (George Costanza) Originaltitel: Seinfeld Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Steve Lookner Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 6