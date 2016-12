Niederlande 1 21:35 bis 22:30 Sonstiges Van A naar B NL 2016 HDTV Merken 2 taxi's, 3000 kilometer voor de boeg en geen cent op zak. Katja Schuurman en Daan Nieber in een avontuurlijke roadtrip van Sint Petersburg naar Nederland. In dit nieuwe programma rijden Katja Schuurman en Daan Nieber als taxi-chauffeurs in zes etappes van het Russische Sint-Petersburg naar Nederland. Een afstand van ruim 3000 kilometer, die hen en hun tientallen wildvreemde passagiers voert langs onbekende steden als C.cis, Klaipéda en Kingisepp. Een reis vol bijzondere ontmoetingen en persoonlijke gesprekken met de "locals" over liefde, politiek, het najagen van dromen of het maken van keuzes in je leven. Alle passagiers mogen gratis meerijden en elke kilometer met een passagier levert 25 cent op voor benzine en levensonderhoud. Om geld voor benzine te sparen proberen Katja en Daan niet alleen zo veel mogelijk kilometers met hun passagiers in de taxi te maken, maar ook bij "locals" te eten en te overnachten. De winnaar van elke etappe krijgt een aanwijzing die leidt naar de exacte finalelocatie in Nederland. Wie van de 2 komt hier als eerste aan? In Google-Kalender eintragen Moderation: Daan Nieber, Katja Schuurman Originaltitel: Van A naar B