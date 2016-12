Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:10 Dokumentation Frankreichs RAID - Die Eliteeinheit für den Ernstfall F 2015 Merken Wenn es gefährlich wird, stehen die Männer und Frauen der Spezialeinheit RAID an vorderster Front. So auch nach den Attentaten vom 13. November 2015 in Paris. Ein Team des Kommandos stürmte das Haus im Pariser Vorort Saint-Denis, in dem sich die Terroristen verschanzt hatten. Gerufen werden die Beamten bei Attentaten, Geiselnahmen und im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frankreichs RAID - Die Eliteeinheit für den Ernstfall