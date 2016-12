RTL Crime 03:10 bis 04:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Der Ex D 2011 Stereo 16:9 Merken 17. Staffel, Folge 5: Ein neuer Auftrag beschert Kim Krüger ein unerwartetes Wiedersehen mit ihrem Ex-Mann, der in dem spannenden Fall eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Carina Wiese (Andrea Gerkan) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katja Woywood (Kim Krüger) Katrin Heß (Jenny Dorn) Sven Martinek (Alexander Stark) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Axel Sand Drehbuch: Andreas Heckmann Altersempfehlung: ab 12

