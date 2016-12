RTL Crime 22:30 bis 23:20 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Bobby Joe Long GB 2014 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 4: 1984 wurde der Bundesstaat Florida von einem der schlimmsten Serienmörder in der Geschichte der Vereinigten Staaten terrorisiert: Bobby Joe Long, der mit einem zusätzlichen X-Chromosom geboren wurde und dem deshalb weibliche Brüste in der Pubertät wuchsen, konnte nie ein gesundes Verhältnis zu Frauen entwickeln und steigerte sich stattdessen in krankhaften Hass gegen sie hinein, der sich in brutalen Vergewaltigungen und sadistischen Morden niederschlug. Nach seiner Verhaftung und der Verurteilung wegen achtfachen Mordes, prahlte der Sexualtriebtäter damit, zwei weitere Frauen ermordet und über 50 Frauen vergewaltigt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16