RTL Crime 12:30 bis 13:20 Krimiserie Cagney & Lacey Das kann jedem passieren USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 20: Chief Samuels und sein Team feiern den Kollegen Petrie in einem Lokal. Plötzlich geht die Tür auf und eine Horde bewaffneter Gangster überfällt den Laden. Als sie das komplett versammelte 14. Revier sehen, entwaffnen sie alle Beamten und verlassen gemächlich das Lokal. Samuels und seine Leute werden zum Gespött der ganzen Stadt, und der Chief setzt alles daran, die Gangster zu fassen und seinen Ruf wieder herzustellen. Cagney und Lacey ermitteln underdessen in einem anderen Fall. Ein fünfjähriger Junge ist aufgegriffen worden, der trotz seines Alters drogenabhängig gemacht wurde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) John Karlen (Harvey Lacey) Sidney Clute (La Guarida) Martin Kove (Isbecki) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Lee Sheldon Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12