RTL Crime 06:30 bis 07:20 Krimiserie Cagney & Lacey Eine Krise USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 17: Mary Beth ist von der Arbeit und der Familie total ausgebrannt und freut sich auf die bevorstehenden Ferien. Aber Chief Samuels streicht ihren Urlaub und schickt sie und Chris in eine Klinik, in der Betäubungsmittel gestohlen wurden. Sie ist außer sich und verläßt unabgemeldet das Revier, um einige Stunden am Strand zu verbringen und sich darüber klar zu werden, was sie jetzt tun soll. Harvey macht sich über das Verschwinden seiner Frau große Sorgen. Derweil muß Cagney in dem Klinikfall zu ihrem Leidwesen zusammen mit Isbecki ermitteln. Chris verkleidet sich als Nonne, Isbecki als Pfleger. Schon bald gerät ein Arzt in Verdacht, der hohe Spielschulden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Sidney Clute (La Guardia) Martin Kove (Isbecki) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Don Weis Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Del Reisman, Chelsea Nickerson Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 311 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 71 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 71 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 71 Min.