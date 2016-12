Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Oldebroek NL 2016 HDTV Merken Dirkje heeft chronische pijn in haar voeten en is daardoor belemmerd in haar doen en laten. Toch heeft ze een groot hart voor mensen en wil ze niets liever dan liefde uitdelen. Dat doet ze met haar weggeefwinkel in hun garage. Elke week heeft ze het huis vol met mensen die de spullen goed kunnen gebruiken, omdat ze het niet breed hebben. Dirkje vindt het geweldig en geniet volop, ook al kan ze na afloop niet meer op haar benen staan. Op de bank spreekt Hella met Edith. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde