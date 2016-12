Niederlande 2 12:25 bis 12:57 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Chef-kok Ramon Brugman bereidt gestoofde hertensukade met hete bliksem. Hete bliksem is een Oudnederlands gerecht met aardappel, zure en zoete appelen en uien. * Ton en Marianne wonen al twintig jaar in Nieuwveen en eigenlijk is alleen de boom uit die tijd nog gewenst in hun voortuin. De boom is bijna niet meer terug te vinden tussen het andere groen. Het staat nu te vol met hoge bamboe, klimmers en, het is naar eigen zeggen 'een zooitje'. Tijd voor Martin Stuger om er iets moois van te maken. En het is bijna winter, dus tijd om bollen te planten. * De 29-jarige Isa Kriens is op zoek naar haar eerste koopwoning als ze op een totaal vervallen plek stuit in het Oude Noorden van Rotterdam. Klussen kan ze niet, toch gaat ze ervoor. Met hulp van een architect en vooral heel hard werken slaagt ze erin om voor weinig geld een uniek huis te creëren. De buitenkant verft ze geel en ze inspireert zelfs haar buren om hun huis ook in een heldere kleur te verven. * En hoe je van oude boeken een bloemenvaas kan maken zie je op BinnensteBuiten.tv in de DIY-video "Wat kun je met ..?" In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten