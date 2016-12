Discovery Channel 03:05 bis 03:50 Dokumentation Invasion der Aliens Die Invasion USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Welt hält den Atem an: Milliarden von Zuschauern verfolgen am Fernsehschirm gebannt, wie sich eine "Botschafter" -Sonde der Erde im Orbit einem unbekannten Flugobjekt nähert. Wie werden die Aliens reagieren? Kommen sie in friedlicher Absicht, oder ist die Menschheit dem Untergang geweiht? Astrophysiker und renommierte Science-Fiction-Autoren entwickeln auf der Basis wissenschaftlicher Fakten ein packendes Zukunftsszenario. Eine außerirdische Lebensform ist viele Tausend Lichtjahre durch das All gereist, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sind wir dieser Herausforderung gewachsen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sci Fi Science: Physics of the Impossible Altersempfehlung: ab 12

