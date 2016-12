Discovery Channel 18:20 bis 19:05 Dokumentation Alaskan Bush People Aufgewachsen in der Wildnis USA 2014 Stereo 16:9 Merken Billy Brown und seine Frau Ami leben seit 30 Jahren in den Wäldern Alaskas. Ihre sieben Kinder wurden in einer Blockhütte ohne Strom und fließendes Wasser geboren. Sie kennen weder Rolltreppen noch Achterbahn. Doch die Familie wurde kürzlich aus ihrer Hütte vertrieben, weil diese auf öffentlichem Grund stand. Nun müssen sich die Browns eine andere Bleibe suchen. Hoch im Norden des Bundesstaates, im Copper River Valley, wollen die Wildnisbewohner ein neues Blockhaus bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 6