Discovery Channel 06:20 bis 07:05 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Fischen kann tödlich sein USA 2008 Stereo 16:9 Merken Eisige Winde peitschen mit rund 70 Knoten über die Beringsee und richten auf den Schiffen der Krabbenfischerflotte große Schäden an. Kaum haben sich die Männer durch drei schwere Stürme gekämpft, steht schon das nächste Problem an: Gefrierende Gischt verwandelt die Decks in gefährliche Rutschbahnen. Kapitän Harris hatte sich während eines Sturmes an Bord verletzt und muss jetzt die Zähne zusammenbeißen. Da sein Schiff das Soll an Eismeerkrabben noch nicht erreicht hat, quält sich der Seebär trotz starker Schmerzen hinters Steuer der "Cornelia Marie" . Doch seine Verletzungen sind schwerer, als zunächst angenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Phil Harris (Himself - Captain: Cornelia Marie) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Jonathan Hillstrand (Himself - Co-Captain: Time Bandit) Edgar Hansen (Himself - Deck Boss & Engineer: Northwestern) Sten Skaar (Himself - Captain: North American) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Bruce Hanifan, Paul Hepker

